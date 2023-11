Cinéma Laruns : Ça tourne à Séoul ! – VOST Avenue de la Gare Laruns, 28 novembre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

2h 15min / Comédie dramatique

De Kim Jee-Woon

Par Yeon-Shick Shin

Avec Song Kang-Ho, Im Soo-Jung, Jeon Yeo-bin

VOST

Séoul, 1970 : le réalisateur Kim souhaite refaire la fin de son film « Cobweb ». Mais les autorités de censure, les plaintes des acteurs et des producteurs ne cessent d’interférer, et un grand désordre s’installe sur le tournage. Kim doit donc surmonter ce chaos, pour achever ce qu’il pense être son chef-d’œuvre ultime….

2023-11-28 fin : 2023-11-28 . .

Avenue de la Gare Cinéma Louis Jouvet

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



2h 15min / Comedy drama

By Kim Jee-Woon

By Yeon-Shick Shin

Starring Song Kang-Ho, Im Soo-Jung, Jeon Yeo-bin

VOST

Seoul, 1970: director Kim wants to remake the ending of his film « Cobweb ». But the censorship authorities and complaints from actors and producers keep interfering, and the shoot becomes a mess. Kim must overcome this chaos, to complete what he believes to be his ultimate masterpiece?

2h 15min / Comedia dramática

Por Kim Jee-Woon

Por Yeon-Shick Shin

Protagonizada por Song Kang-Ho, Im Soo-Jung, Jeon Yeo-bin

VOST

Seúl, 1970: el director Kim quiere rehacer el final de su película « Cobweb ». Pero las autoridades de censura y las quejas de actores y productores no dejan de interferir, y el rodaje se convierte en un caos. Kim debe superar este caos para completar lo que él cree que es su obra maestra definitiva..

2h 15min / Komödie und Drama

Von Kim Jee-Woon

Von Yeon-Shick Shin

Mit Song Kang-Ho, Im Soo-Jung, Jeon Yeo-bin

VOST

Seoul, 1970: Der Regisseur Kim möchte das Ende seines Films « Cobweb » neu drehen. Doch Zensurbehörden, Beschwerden von Schauspielern und Produzenten kommen ihm immer wieder in die Quere, so dass ein großes Chaos am Set entsteht. Kim muss das Chaos überwinden, um sein ultimatives Meisterwerk zu vollenden

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées