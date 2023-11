Cinéma Laruns : Simple comme Sylvain Avenue de la Gare Laruns, 22 novembre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

1h 50min / Comédie, Romance

De Monia Chokri

Par Monia Chokri

Avec Magalie Lépine Blondeau, Pierre-Yves Cardinal, Francis-William Rhéaume

Sophia est professeure de philosophie à Montréal et vit en couple avec Xavier depuis 10 ans. Sylvain est charpentier dans les Laurentides et doit rénover leur maison de campagne. Quand Sophia rencontre Sylvain pour la première fois, c’est le coup de foudre. Les opposés s’attirent, mais cela peut-il durer ?.

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . .

Avenue de la Gare Cinéma Louis Jouvet

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1h 50min / Comedy, Romance

By Monia Chokri

By Monia Chokri

With Magalie Lépine Blondeau, Pierre-Yves Cardinal, Francis-William Rhéaume

Sophia is a philosophy teacher in Montreal and has been living with Xavier for 10 years. Sylvain, a carpenter in the Laurentians, is renovating their country home. When Sophia meets Sylvain for the first time, it’s love at first sight. Opposites attract, but can it last?

1h 50min / Comedia, Romance

Por Monia Chokri

Por Monia Chokri

Con Magalie Lépine Blondeau, Pierre-Yves Cardinal, Francis-William Rhéaume

Sophia es profesora de filosofía en Montreal y vive con Xavier desde hace 10 años. Sylvain, carpintero en las Laurentides, está renovando su casa de campo. Cuando Sophia conoce a Sylvain por primera vez, es amor a primera vista. Los polos opuestos se atraen, pero ¿podrá durar?

1h 50min / Komödie, Romanze

Von Monia Chokri

Von Monia Chokri

Mit Magalie Lépine Blondeau, Pierre-Yves Cardinal, Francis-William Rhéaume

Sophia ist Philosophielehrerin in Montreal und lebt seit zehn Jahren in einer Beziehung mit Xavier. Sylvain ist Zimmermann in den Laurentides und soll ihr Landhaus renovieren. Als Sophia Sylvain zum ersten Mal trifft, ist es Liebe auf den ersten Blick. Gegensätze ziehen sich an, aber kann das so bleiben?

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées