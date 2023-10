Cinéma Laruns : L’enlèvement – VOST Avenue de la Gare Laruns, 16 novembre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

2h 15min / Drame

De Marco Bellocchio

Par Marco Bellocchio, Susanna Nicchiarelli

Avec Enea Sala, Leonardo Maltese, Paolo Pierobon

En 1858, dans le quartier juif de Bologne, les soldats du Pape font irruption chez la famille Mortara. Sur ordre du cardinal, ils sont venus prendre Edgardo, leur fils de sept ans. L’enfant aurait été baptisé en secret par sa nourrice étant bébé et la loi pontificale est indiscutable : il doit recevoir une éducation catholique. Les parents d’Edgardo, bouleversés, vont tout faire pour récupérer leur fils. Soutenus par l’opinion publique de l’Italie libérale et la communauté juive internationale, le combat des Mortara prend vite une dimension politique. Mais l’Église et le Pape refusent de rendre l’enfant, pour asseoir un pouvoir de plus en plus vacillant….

Avenue de la Gare Cinéma Louis Jouvet

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



2h 15min / Drama

By Marco Bellocchio

By Marco Bellocchio, Susanna Nicchiarelli

With Enea Sala, Leonardo Maltese, Paolo Pierobon

In 1858, in the Jewish quarter of Bologna, the Pope’s soldiers burst into the Mortara family home. On the Cardinal’s orders, they had come to take Edgardo, their seven-year-old son. The child had been secretly baptized by his wet nurse as a baby, and the papal law was unquestionable: he must receive a Catholic education. Edgardo?s distraught parents will do anything to get their son back. Supported by public opinion in liberal Italy and the international Jewish community, the Mortaras? fight quickly took on a political dimension. But the Church and the Pope refuse to return the child, in order to consolidate their increasingly shaky power…

2h 15min / Drama

Por Marco Bellocchio

Por Marco Bellocchio, Susanna Nicchiarelli

Con Enea Sala, Leonardo Maltese, Paolo Pierobon

En 1858, en el barrio judío de Bolonia, los soldados del Papa irrumpen en casa de la familia Mortara. Por orden del cardenal, habían venido a llevarse a Edgardo, su hijo de siete años. Al parecer, el niño había sido bautizado en secreto por su nodriza cuando era un bebé, y la ley papal era incuestionable: debía recibir una educación católica. Los angustiados padres de Edgardo harán cualquier cosa por recuperar a su hijo. Apoyada por la opinión pública de la Italia liberal y por la comunidad judía internacional, la lucha de la familia Mortara adquiere rápidamente una dimensión política. Pero la Iglesia y el Papa se niegan a devolver al niño para consolidar su poder, cada vez más inestable…

2h 15min / Drama

Von Marco Bellocchio

Von Marco Bellocchio, Susanna Nicchiarelli

Mit Enea Sala, Leonardo Maltese, Paolo Pierobon

Im Jahr 1858 dringen im jüdischen Viertel von Bologna die Soldaten des Papstes in das Haus der Familie Mortara ein. Auf Befehl des Kardinals kamen sie, um Edgardo, ihren siebenjährigen Sohn, abzuholen. Der Junge soll als Baby heimlich von seiner Amme getauft worden sein und das päpstliche Gesetz ist unumstößlich: Er muss eine katholische Erziehung erhalten. Edgardos erschütterte Eltern setzen alles daran, ihren Sohn zurückzubekommen. Unterstützt von der öffentlichen Meinung im liberalen Italien und der internationalen jüdischen Gemeinschaft, nimmt der Kampf der Mortaras schnell eine politische Dimension an. Doch die Kirche und der Papst weigern sich, den Jungen zurückzugeben, um ihre zunehmend schwankende Macht zu festigen…

