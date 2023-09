Cinéma Laruns : The old oak – VOST Avenue de la Gare Laruns, 7 novembre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

1h 53min / Drame

De Ken Loach

Par Paul Laverty

Avec Dave Turner, Ebla Mari, Claire Rodgerson

VOST

TJ Ballantyne est le propriétaire du « Old Oak », un pub situé dans une petite bourgade du nord de l’Angleterre. Il y sert quotidiennement les mêmes habitués désœuvrés pour qui l’endroit est devenu le dernier lieu où se retrouver. L’arrivée de réfugiés syriens va créer des tensions dans le village. TJ va cependant se lier d’amitié avec Yara, une jeune migrante passionnée par la photographie. Ensemble, ils vont tenter de redonner vie à la communauté locale en développant une cantine pour les plus démunis, quelles que soient leurs origines..

2023-11-07 fin : 2023-11-07 . .

Avenue de la Gare Cinéma Louis Jouvet

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1h 53min / Drama

By Ken Loach

By Paul Laverty

With Dave Turner, Ebla Mari, Claire Rodgerson

VOST

TJ Ballantyne is the landlord of the Old Oak, a pub in a small village in the north of England. Every day, he serves the same out-of-work regulars, for whom it has become the last place to meet. The arrival of Syrian refugees creates tensions in the village. But TJ befriends Yara, a young migrant with a passion for photography. Together, they will try to revitalize the local community by developing a canteen for the most disadvantaged, whatever their origins.

1h 53min / Drama

Por Ken Loach

Por Paul Laverty

Con Dave Turner, Ebla Mari, Claire Rodgerson

VOST

TJ Ballantyne es el propietario del Old Oak, un pub de una pequeña ciudad del norte de Inglaterra. Todos los días sirve a los mismos clientes habituales, cansados, para quienes se ha convertido en el último lugar de encuentro. La llegada de refugiados sirios creará tensiones en el pueblo. Pero TJ entabla amistad con Yara, una joven emigrante apasionada por la fotografía. Juntos intentarán insuflar nueva vida a la comunidad local creando un comedor para los más desfavorecidos, sea cual sea su origen.

1h 53min / Drama

Von Ken Loach

Von Paul Laverty

Mit Dave Turner, Ebla Mari, Claire Rodgerson

VOST

TJ Ballantyne ist der Besitzer des « Old Oak », einem Pub in einer kleinen Stadt in Nordengland. Täglich bedient er dort die gleichen desolaten Stammgäste, für die das Lokal zum letzten Ort geworden ist, an dem sie sich treffen können. Die Ankunft syrischer Flüchtlinge führt zu Spannungen in dem Dorf. TJ freundet sich jedoch mit Yara an, einer jungen Migrantin, die leidenschaftlich gerne fotografiert. Gemeinsam versuchen sie, die lokale Gemeinschaft wiederzubeleben, indem sie eine Kantine für die Ärmsten der Armen, unabhängig von ihrer Herkunft, aufbauen.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées