Cinéma Laruns : Hôtel Transylvanie 1 Avenue de la Gare Laruns, 31 octobre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

1h 31min / Animation, Comédie, Action

De Genndy Tartakovsky

Avec Serge Faliu, Adam Sandler, Alex Goude

À PARTIR DE 6 ANS

Bienvenue à l’Hôtel Transylvanie, le somptueux hôtel de Dracula, où les monstres et leurs familles peuvent enfin vivre leur vie, se détendre et faire « monstrueusement » la fête comme ils en ont envie sans être embêtés par les humains.

Pour l’anniversaire de sa fille, la jeune Mavis, qui fête ses 118 printemps, Dracula invite les plus célèbres monstres du monde – Frankenstein et sa femme, la Momie, l’Homme Invisible, une famille de loups-garous, et bien d’autres encore…

Tout se passe très bien, jusqu’à ce qu’un humain débarque par hasard à l’hôtel et se lie d’amitié avec Mavis….

2023-10-31

Avenue de la Gare Cinéma Lousi Jouvet

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1h 31min / Animation, Comedy, Action

From Genndy Tartakovsky

With Serge Faliu, Adam Sandler, Alex Goude

AGES 6 AND UP

Welcome to Hotel Transylvania, Dracula?s sumptuous hotel, where monsters and their families can finally live their lives, relax and party « monstrously » to their heart?s content without being bothered by humans.

For the birthday of his daughter, young Mavis, who is celebrating her 118th spring, Dracula invites the most famous monsters in the world? Frankenstein and his wife, the Mummy, the Invisible Man, a family of werewolves, and many more?

All goes well, until a human stumbles into the hotel and befriends Mavis?

1h 31min / Animación, Comedia, Acción

Por Genndy Tartakovsky

Con Serge Faliu, Adam Sandler, Alex Goude

DE EDAD 6

Bienvenidos al Hotel Transylvania, el suntuoso hotel de Drácula, donde los monstruos y sus familias pueden por fin vivir su vida, relajarse y divertirse « monstruosamente » a sus anchas sin que los humanos les molesten.

Para el cumpleaños de su hija, la joven Mavis, que celebra sus 118 primaveras, Drácula invita a los monstruos más famosos del mundo? ¿Frankenstein y su esposa, la Momia, el Hombre Invisible, una familia de hombres lobo y muchos más?

Todo va bien hasta que un humano entra en el hotel y se hace amigo de Mavis

1h 31min / Animation, Komödie, Action

Von Genndy Tartakovsky

Mit Serge Faliu, Adam Sandler, Alex Goude

AB 6 JAHREN

Willkommen in Draculas prächtigem Hotel Transsilvanien, wo Monster und ihre Familien endlich ihr Leben leben, sich entspannen und « monströs » feiern können, wie es ihnen gefällt, ohne von den Menschen belästigt zu werden.

Zum Geburtstag seiner Tochter, der jungen Mavis, die ihren 118. Frühling feiert, lädt Dracula die berühmtesten Monster der Welt ein? Frankenstein und seine Frau, die Mumie, der Unsichtbare Mann, eine Werwolf-Familie und viele andere

Alles läuft bestens, bis ein Mensch zufällig im Hotel auftaucht und sich mit Mavis anfreundet

