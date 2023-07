Cinéma Laruns : Le manoir hanté Avenue de la Gare Laruns, 23 août 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

2h 02min / Comédie, Fantastique, Famille, Aventure

De Justin Simien

Par Katie Dippold

Avec Rosario Dawson, Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish

A partir de 10 ans

Inspiré de l’attraction mythique des parcs Disneyland, LE MANOIR HANTÉ raconte l’histoire d’une mère et son fils qui engagent une équipe de pseudo-experts pour les aider à chasser les différents spectres et fantômes qui hantent leur maison..

2023-08-23

Avenue de la Gare Cinéma Louis Jouvet

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



2h 02min / Comedy, Fantasy, Family, Adventure

By Justin Simien

By Katie Dippold

With Rosario Dawson, Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish

Ages 10 and up

Based on the legendary Disneyland attraction, THE HAUNTED MANOR tells the story of a mother and son who hire a team of pseudo-experts to help them hunt down the various ghosts and spectres haunting their home.

2h 02min / Comedia, Fantasía, Familia, Aventura

Por Justin Simien

Por Katie Dippold

Con Rosario Dawson, Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish

A partir de 10 años

Basada en la legendaria atracción de Disneyland, LA Mansión Embrujada cuenta la historia de una madre y su hijo que contratan a un equipo de pseudoexpertos para que les ayuden a cazar a los diversos fantasmas y espectros que rondan su casa.

2h 02min / Komödie, Fantasy, Familie, Abenteuer

Von Justin Simien

Von Katie Dippold

Mit Rosario Dawson, Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish

Ab 10 Jahren

Inspiriert von der legendären Attraktion der Disneyland-Parks erzählt DIE GEISTERHAFTE MANAGER die Geschichte einer Mutter und ihres Sohnes, die ein Team von Pseudo-Experten engagieren, die ihnen helfen sollen, die verschiedenen Gespenster und Geister zu vertreiben, die in ihrem Haus spuken.

