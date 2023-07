Cinéma Laruns : Vers un avenir radieux VOST Avenue de la Gare Laruns, 8 août 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

1h 35min / Comédie dramatique, Drame, Comédie

De Nanni Moretti

Par Francesca Marciano, Nanni Moretti

Avec Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando

Giovanni, cinéaste italien renommé, s’apprête à tourner son nouveau film. Mais entre son couple en crise, son producteur français au bord de la faillite et sa fille qui le délaisse, tout semble jouer contre lui ! Toujours sur la corde raide, Giovanni va devoir repenser sa manière de faire s’il veut mener tout son petit monde vers un avenir radieux..

2023-08-08

Avenue de la Gare Cinéma Louis Jouvet

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1h 35min / Comedy drama, Drama, Comedy

By Nanni Moretti

By Francesca Marciano, Nanni Moretti

With Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando

Giovanni, a renowned Italian filmmaker, is preparing to shoot his new film. But between his marriage in crisis, his French producer on the verge of bankruptcy and his estranged daughter, everything seems to be working against him! Always on the edge, Giovanni is going to have to rethink his way of doing things if he wants to lead his little world towards a bright future.

1h 35min / Drama, Comedia

Por Nanni Moretti

Por Francesca Marciano, Nanni Moretti

Con Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando

Giovanni, un reputado cineasta italiano, se prepara para rodar su nueva película. Pero con su matrimonio en crisis, su productor francés al borde de la quiebra y su hija abandonándole, ¡todo parece ponerse en su contra! Siempre en la cuerda floja, Giovanni va a tener que replantearse su manera de hacer las cosas si quiere conducir su pequeño mundo hacia un futuro mejor.

1h 35min / Drama, Komödie, Drama, Komödie

Von Nanni Moretti

Von Francesca Marciano, Nanni Moretti

Mit Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando

Giovanni, ein bekannter italienischer Filmemacher, bereitet sich auf die Dreharbeiten zu seinem neuen Film vor. Doch zwischen seiner kriselnden Ehe, seinem französischen Produzenten, der kurz vor dem Bankrott steht, und seiner Tochter, die ihn vernachlässigt, scheint alles gegen ihn zu arbeiten! Giovanni muss seine Arbeitsweise überdenken, wenn er seine kleine Welt in eine strahlende Zukunft führen will.

