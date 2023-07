Cinéma Laruns : Barbie Avenue de la Gare Laruns, 7 août 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

1h 54min / Aventure, Comédie, Famille

De Greta Gerwig

Par Greta Gerwig, Noah Baumbach

Avec Margot Robbie, Ryan Gosling, Emma Mackey

A Barbie Land, vous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle, ou si vous êtes Ken..

2023-08-07

Avenue de la Gare Cinéma Louis Jouvet

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1h 54min / Adventure, Comedy, Family

From Greta Gerwig

By Greta Gerwig, Noah Baumbach

With Margot Robbie, Ryan Gosling, Emma Mackey

In Barbie Land, you’re a perfect person in a perfect world. Unless you’re having an existential crisis, or you’re Ken.

1h 54min / Aventura, Comedia, Familia

Por Greta Gerwig

Por Greta Gerwig, Noah Baumbach

Con Margot Robbie, Ryan Gosling, Emma Mackey

En Barbie Land, eres una persona perfecta en un mundo perfecto. A menos que tengas una crisis existencial o seas Ken.

1h 54min / Abenteuer, Komödie, Familie

Von Greta Gerwig

Von Greta Gerwig, Noah Baumbach

Mit Margot Robbie, Ryan Gosling, Emma Mackey

In Barbie Land sind Sie ein perfektes Wesen in einer perfekten Welt. Es sei denn, Sie befinden sich in einer existenziellen Krise oder Sie sind Ken.

