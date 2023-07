Cinéma Laruns : Les vengeances de maître Poutifard Avenue de la Gare Laruns, 21 juillet 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

1h 30min / Comédie, Famille

De Pierre-François Martin-Laval

Par Pierre-François Martin-Laval

Avec Christian Clavier, Isabelle Nanty, Jennie-Anne Walker

Instituteur à la retraite, Robert Poutifard n’a plus qu’une idée en tête : se venger de ses anciens élèves qui ont gâché sa vie ! Pour l’aider à mettre en place son plan diabolique, il a la meilleure des complices à ses côtés… sa maman. Ensemble, ils vont leur en faire voir de toutes les couleurs ! La vengeance est un plat qui se mange froid, et Robert Poutifard leur prépare une vraie surprise du chef.

2023-07-21

Avenue de la Gare Cinéma Louis Jouvet

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1h 30min / Comedy, Family

By Pierre-François Martin-Laval

By Pierre-François Martin-Laval

With Christian Clavier, Isabelle Nanty, Jennie-Anne Walker

A retired schoolteacher, Robert Poutifard has only one thing on his mind: revenge on his former pupils who ruined his life! To help him carry out his diabolical plan, he has the best accomplice of all… his mom. Together, they’re going to give them a run for their money! Revenge is a dish best served cold, and Robert Poutifard has prepared a real surprise for them!

1h 30min / Comedia, Familia

Por Pierre-François Martin-Laval

Por Pierre-François Martin-Laval

Con Christian Clavier, Isabelle Nanty, Jennie-Anne Walker

Robert Poutifard, un maestro de escuela jubilado, sólo tiene una cosa en mente: ¡vengarse de sus antiguos alumnos que le arruinaron la vida! Para ayudarle a poner en marcha su diabólico plan, cuenta con el mejor cómplice de todos… su madre. Juntos, ¡van a darles una buena paliza! La venganza es un plato que se sirve frío, ¡y Robert Poutifard les tiene preparada una auténtica sorpresa!

1h 30min / Komödie, Familie

Von Pierre-François Martin-Laval

Von Pierre-François Martin-Laval

Mit Christian Clavier, Isabelle Nanty, Jennie-Anne Walker

Der pensionierte Lehrer Robert Poutifard hat nur noch einen Gedanken: Er will sich an seinen ehemaligen Schülern rächen, die sein Leben ruiniert haben! Um ihm bei der Umsetzung seines teuflischen Plans zu helfen, hat er die beste aller Komplizen an seiner Seite: seine Mutter. Gemeinsam werden sie es ihnen zeigen! Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird, und Robert Poutifard bereitet ihnen eine echte Überraschung des Chefs

