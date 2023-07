Cinéma Laruns : 38,5° Quai des Orfèvres Avenue de la Gare Laruns, 20 juillet 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

1h 24min / Comédie, Policier

De : Benjamin Lehrer

Par : Benjamin Lehrer

Avec : Didier Bourdon, Caroline Anglade, Yann Papin

Panique quai des Orfèvres ! Un tueur en série, surnommé le Ver(s) Solitaire, sème des alexandrins sur des scènes de crime, causant terreur et confusion. Clarisse Sterling, une jeune enquêtrice enthousiaste, se voit confier cette affaire sous la supervision du légendaire commissaire Keller. Armée de 200 g de chouquettes et d’un bel ananas bien placé, Clarisse doit jongler entre les bras cassés de la brigade criminelle et des énigmes tordues pour démasquer l’assassin… La mission impossible ne fait que commencer..

2023-07-20

Avenue de la Gare Cinéma Louis Jouvet

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1h 24min / Comedy, Thriller

From: Benjamin Lehrer

By: Benjamin Lehrer

With : Didier Bourdon, Caroline Anglade, Yann Papin

Panic quai des Orfèvres! A serial killer, nicknamed the Solitary Worm(s), sows alexandrines at crime scenes, causing terror and confusion. Clarisse Sterling, an enthusiastic young investigator, is assigned to the case under the supervision of the legendary Commissaire Keller. Armed with 200g of chouquettes and a well-placed pineapple, Clarisse must juggle the crime squad’s weak arms and twisted puzzles to unmask the killer? The mission impossible has only just begun.

1h 24min / Comedia, Suspense

Por: Benjamin Lehrer

Por: Benjamin Lehrer

Protagonistas: Didier Bourdon, Caroline Anglade, Yann Papin

¡Pánico en el Quai des Orfèvres! Un asesino en serie, apodado el Gusano(s) Solitario(s), está sembrando de alejandrinos las escenas de los crímenes, causando terror y confusión. Clarisse Sterling, una joven y entusiasta investigadora, es asignada al caso bajo la supervisión del legendario comisario Keller. Armada con 200 gramos de chouquettes y una piña bien colocada, Clarisse tiene que hacer malabarismos con los débiles brazos de la brigada criminal y algunos enigmas retorcidos para desenmascarar al asesino? La misión imposible no ha hecho más que empezar.

1h 24min / Komödie, Krimi

Von: Benjamin Lehrer

Von: Benjamin Lehrer

Mit : Didier Bourdon, Caroline Anglade, Yann Papin

Panik am Quai des Orfèvres! Ein Serienmörder, genannt der Einsame Wurm(s), streut Alexandrinen an Tatorten aus und sorgt damit für Schrecken und Verwirrung. Clarisse Sterling, eine junge, enthusiastische Ermittlerin, wird unter der Aufsicht des legendären Kommissars Keller mit dem Fall betraut. Bewaffnet mit 200 Gramm Chouquettes und einer gut platzierten Ananas, muss Clarisse zwischen den harten Jungs der Mordkommission und verdrehten Rätseln jonglieren, um den Mörder zu entlarven? Die unmögliche Mission hat gerade erst begonnen.

