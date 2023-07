Cinéma Laruns : Asteroid City VOST Avenue de la Gare Laruns, 18 juillet 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

1h 46min / Comédie dramatique

De Wes Anderson

Avec Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks

Asteroid City est une ville minuscule, en plein désert, dans le sud-ouest des États-Unis. Nous sommes en 1955. Le site est surtout célèbre pour son gigantesque cratère de météorite et son observatoire astronomique à proximité. Ce week-end, les militaires et les astronomes accueillent cinq enfants surdoués, distingués pour leurs créations scientifiques, afin qu’ils présentent leurs inventions. À quelques kilomètres de là, par-delà les collines, on aperçoit des champignons atomiques provoqués par des essais nucléaires..

Avenue de la Gare Cinéma Louis Jouvet

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1h 46min / Comedy drama

By Wes Anderson

With Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks

Asteroid City is a tiny town in the middle of the desert in the southwestern United States. The year is 1955. The site is most famous for its gigantic meteorite crater and nearby astronomical observatory. This weekend, the military and astronomers welcome five gifted children, distinguished for their scientific creations, to present their inventions. A few kilometers away, over the hills, you can see atomic mushrooms caused by nuclear testing.

1h 46min / Comedia dramática

Por Wes Anderson

Con Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks

Asteroid City es una pequeña ciudad en medio del desierto del suroeste de Estados Unidos. Corre el año 1955. El lugar es famoso sobre todo por su gigantesco cráter de meteorito y su cercano observatorio astronómico. Este fin de semana, los militares y astrónomos reciben a cinco niños superdotados que han ganado premios por sus creaciones científicas, para que presenten sus inventos. A pocos kilómetros, sobre las colinas, se pueden ver hongos atómicos causados por las pruebas nucleares.

1h 46min / Komödie und Drama

Von Wes Anderson

Mit Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks

Asteroid City ist eine winzige Stadt mitten in der Wüste im Südwesten der USA. Wir schreiben das Jahr 1955. Der Ort ist vor allem für seinen riesigen Meteoritenkrater und das nahegelegene astronomische Observatorium berühmt. An diesem Wochenende empfangen das Militär und die Astronomen fünf hochbegabte Kinder, die für ihre wissenschaftlichen Kreationen ausgezeichnet wurden, um ihre Erfindungen zu präsentieren. Nur wenige Kilometer entfernt, über die Hügel hinweg, sind Atompilze zu sehen, die durch Atomtests verursacht wurden.

