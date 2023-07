Cinéma Laruns : Mission: Impossible – Dead Reckoning Partie 1 Avenue de la Gare Laruns, 13 juillet 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

2h 43min / Action, Espionnage, Aventure

De : Christopher McQuarrie

Par : Christopher McQuarrie, Erik Jendresen

Avec : Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames

Dans Mission: Impossible – Dead Reckoning Partie 1, Ethan Hunt et son équipe de l’IMF se lancent dans leur mission la plus périlleuse à ce jour : traquer une effroyable nouvelle arme avant que celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains et menace l’humanité entière.

Le contrôle du futur et le destin du monde sont en jeu. Alors que les forces obscures de son passé ressurgissent, Ethan s’engage dans une course mortelle autour du globe. Confronté à un puissant et énigmatique ennemi, Ethan réalise que rien ne peut se placer au-dessus de sa mission – pas même la vie de ceux qu’il aime..

2h 43min / Action, Espionage, Adventure

From: Christopher McQuarrie

By: Christopher McQuarrie, Erik Jendresen

With : Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames

In Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1, Ethan Hunt and his IMF team embark on their most perilous mission yet: to track down a fearsome new weapon before it falls into the wrong hands and threatens all humanity.

Control of the future and the fate of the world are at stake. As the dark forces of his past resurface, Ethan embarks on a deadly race around the globe. Confronted by a powerful and enigmatic enemy, Ethan realizes that nothing can stand above his mission – not even the lives of those he loves.

2h 43min / Acción, Espionaje, Aventura

Por: Christopher McQuarrie

Por: Christopher McQuarrie, Erik Jendresen

Protagonistas: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames

En Misión Imposible – Dead Reckoning Part 1, Ethan Hunt y su equipo del FMI se embarcan en su misión más peligrosa hasta la fecha: localizar una nueva y aterradora arma antes de que caiga en las manos equivocadas y amenace a toda la humanidad.

El control del futuro y el destino del mundo están en juego. Mientras resurgen las fuerzas oscuras de su pasado, Ethan se embarca en una carrera mortal alrededor del globo. Enfrentado a un enemigo poderoso y enigmático, Ethan se da cuenta de que nada puede anteponerse a su misión, ni siquiera las vidas de sus seres queridos.

2h 43min / Action, Spionage, Abenteuer

Von: Christopher McQuarrie

Von: Christopher McQuarrie, Erik Jendresen

Mit : Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames

In Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1 begeben sich Ethan Hunt und sein IMF-Team auf ihre bislang gefährlichste Mission: Sie müssen eine schreckliche neue Waffe aufspüren, bevor sie in die falschen Hände gerät und die gesamte Menschheit bedroht.

Die Kontrolle über die Zukunft und das Schicksal der Welt stehen auf dem Spiel. Als die dunklen Mächte seiner Vergangenheit wieder zum Vorschein kommen, begibt sich Ethan auf ein tödliches Wettrennen rund um den Globus. Im Angesicht eines mächtigen und rätselhaften Feindes erkennt Ethan, dass nichts über seiner Mission stehen kann – nicht einmal das Leben der Menschen, die er liebt.

