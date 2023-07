Exposition « Les Casadéens dans les bâtiments monastiques aux 19è et 20è siècles Avenue de la Gare La Chaise-Dieu, 27 juillet 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

Exposition dans les salles casadéennes de La Chaise-Dieu du 27 au 30 juillet de 10h à 12h et de 15h à 17h. Proposée par le Groupe Mémoires..

2023-07-27 fin : 2023-07-30 . .

Avenue de la Gare Salles Casadéennes

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition in the Casadean rooms of La Chaise-Dieu from July 27 to 30, 10am to 12pm and 3pm to 5pm. Organized by Groupe Mémoires.

Exposición en las salas Casadean de La Chaise-Dieu del 27 al 30 de julio, de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00 horas. Organizada por el Groupe Mémoires.

Ausstellung in den Casadéennes-Sälen von La Chaise-Dieu vom 27. bis 30. Juli von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr. Angeboten von der Groupe Mémoires (Gedächtnisgruppe).

