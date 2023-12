Spectacle : le Duo des Non Avenue de la gare Gabarret Catégories d’Évènement: Gabarret

Landes Spectacle : le Duo des Non Avenue de la gare Gabarret, 20 janvier 2024, Gabarret. Gabarret Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20 Démarrez l’année avec les yeux remplis de larmes à force de rire avec le spectacle du légendaire DUO DES NON.

Les places étant limitées, il est fortement recommandé de réserver si vous ne souhaitez pas louper leur passage !.

Démarrez l’année avec les yeux remplis de larmes à force de rire avec le spectacle du légendaire DUO DES NON.

Les places étant limitées, il est fortement recommandé de réserver si vous ne souhaitez pas louper leur passage !

Démarrez l’année avec les yeux remplis de larmes à force de rire avec le spectacle du légendaire DUO DES NON.

Les places étant limitées, il est fortement recommandé de réserver si vous ne souhaitez pas louper leur passage ! EUR.

Avenue de la gare Salle d’Animation

Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-18 par OT Landes d’Armagnac Détails Catégories d’Évènement: Gabarret, Landes Autres Code postal 40310 Lieu Avenue de la gare Adresse Avenue de la gare Salle d'Animation Ville Gabarret Departement Landes Lieu Ville Avenue de la gare Gabarret Latitude 43.9910137 Longitude 0.00714635 latitude longitude 43.9910137;0.00714635

Avenue de la gare Gabarret Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gabarret/