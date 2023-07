Repas aux escargots Avenue de la Gare Gabarret, 31 juillet 2023, Gabarret.

Gabarret,Landes

Quand le Club Taurin du Gabardan propose un repas, impossible d’écarter cette invitation surtout qua les bêtes à cornes dans l’assiette sont délicieuses !

Au menu : Melon & jambon de pays, Escargots vinaigrette et bordelaise, Poulet crapaudine, Salade, Glace, Café, Vin rouge compris..

2023-07-31 fin : 2023-07-31 . EUR.

Avenue de la Gare Salle d’Animation

Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine



When the Club Taurin du Gabardan proposes a meal, it’s impossible to turn down the invitation, especially when the horned beasts on the plate are so delicious!

Menu: Melon & jambon de pays, Escargots vinaigrette et bordelaise, Poulet crapaudine, Salad, Ice cream, Coffee, Red wine included.

Cuando el Club Taurin du Gabardan ofrece una comida, es imposible rechazar la invitación, ¡sobre todo cuando las bestias cornudas del plato son tan deliciosas!

En el menú: Melón y jamón del país, Caracoles con vinagreta y salsa bordelesa, Crapaudine de pollo, Ensalada, Helado, Café, Vino tinto incluido.

Wenn der Club Taurin du Gabardan ein Essen vorschlägt, ist es unmöglich, diese Einladung abzulehnen, vor allem, da die gehörnten Tiere auf dem Teller köstlich sind!

Auf der Speisekarte stehen: Melone & Landschinken, Schnecken mit Vinaigrette und Bordelaise, Huhn mit Kröten, Salat, Eis, Kaffee, Rotwein inklusive.

Mise à jour le 2023-07-04 par OT Landes d’Armagnac