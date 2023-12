CONCERT BATTERIE-FANFARE DE LA MUSIQUE DE LA POLICE NATIONALE Avenue de la Gare Fresnay-sur-Sarthe, 7 avril 2024, Fresnay-sur-Sarthe.

La Batterie-Fanfare de la Musique de la Police Nationale sera en concert au Chapiteau Mimulus le dimanche 7 avril 2024 !.

Riche d’une quarantaine de musiciens professionnels, issus des conservatoires nationaux et régionaux, la Batterie-Fanfare de la Musique de la Police Nationale est considérée aujourd’hui comme l’une des plus représentatives du genre. Caractérisant, dans la grande tradition française, les cuivres naturels et les percussions, cette formation assure la défense et la promotion d’un patrimoine, historiquement d’essence militaire, qui a su s’ouvrir sur un espace musical transcendant allègrement les clivages artistiques. L’Orchestre Batterie-Fanfare est placé sous la direction du tambour-major Christophe Lefèvre.

Le dimanche 7 avril 2024 à 15h au Chapiteau Mimulus de Fresnay-sur-Sarthe.

Tarifs : 10€ adultes / 7€ enfants (moins de 12 ans).

Billetterie à l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles – bureau de Fresnay-sur-Sarthe.

Billetterie UNIQUEMENT à l’accueil de l’Office de Tourisme ou par téléphone, aucune réservation ne sera prise par mail ou via les réseaux sociaux.

Avenue de la Gare Chapiteau Mimulus

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire



