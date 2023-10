LA FOLLE JOURNÉE Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte, 26 janvier 2024, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

Retour aux origines de la musique ! La Folle Journée s’attachera à mettre en lumière les traditions musicales qui ont nourri l’inspiration des compositeurs au fil des siècles et dans tous les pays du monde..

2024-01-26 fin : 2024-01-28 . .

Avenue de la Gare Espace culturel René Cassin & Théâtre

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Back to the origins of music! La Folle Journée will focus on the musical traditions that have inspired composers over the centuries, in every country in the world.

¡Vuelta a los orígenes de la música! La Folle Journée pondrá de relieve las tradiciones musicales que han inspirado a los compositores a lo largo de los siglos y en todos los países del mundo.

Zurück zu den Ursprüngen der Musik! Die Folle Journée wird sich bemühen, die musikalischen Traditionen zu beleuchten, die die Inspiration der Komponisten im Laufe der Jahrhunderte und in allen Ländern der Welt genährt haben.

Mise à jour le 2023-08-27 par Vendée Expansion