SALON DE LA MAISON – HABITAT & DÉCO Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte, 22 septembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

Profitez de cet espace privilégié pour réaliser l’ensemble de vos projets maison et découvrir les métiers de la construction, de la rénovation, de la décoration mais aussi de l’aménagement intérieur..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 19:00:00. .

Avenue de la Gare Espace Culturel René Cassin

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Take advantage of this privileged space to carry out all your home projects and discover the construction, renovation, decoration and interior design trades.

Aproveche este espacio privilegiado para realizar todos sus proyectos del hogar y descubra las profesiones de la construcción, la renovación, la decoración y el interiorismo.

Nutzen Sie diesen privilegierten Raum, um alle Ihre Hausprojekte zu verwirklichen und die Berufe des Bauens, der Renovierung, der Dekoration, aber auch der Inneneinrichtung zu entdecken.

