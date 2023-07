Train Touristique – Voyage à bord de l’autorail creusois 31 août avenue de la gare Felletin, 31 août 2023, Felletin.

Felletin,Creuse

Vous voyagerez à bord d’un autorail mythique X 2844 ou X 2907. Au cours du trajet, l’historique de la ligne BUSSEAU SUR CREUSE/USSEL, du matériel utilisé, des sites longés ou traversés vous seront contés. Un patrimoine architectural, patrimonial et industriel exceptionnel, le célèbre viaduc de BUSSEAU, le château de CHANTEMILLE, les boiseries de l’église du MOUTIER D’AHUN, le bassin minier d’AHUN qui font la fierté de notre département n’auront plus de secret à votre retour.

ALLER

– départ 15h06 de Felletin

– départ 15h21 d’Aubusson

– arrivée 15h51 à Busseau sur Creuse

RETOUR

– départ 16h25 de Busseau sur Creuse

– arrivée 16h54 à Aubusson

– arrivée 17h10 à Felletin

il est conseillé de prendre le train en gare de Felletin afin de bénéficier de l’intégralité du parcours et du riche patrimoine ferroviaire.

– réservation obligatoire (places limitées)

– chiens admis en laisse.

2023-08-31 fin : 2023-08-31 17:10:00. EUR.

avenue de la gare

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



You’ll travel aboard a legendary X 2844 or X 2907 railcar. Along the way, we’ll tell you all about the history of the BUSSEAU SUR CREUSE/USSEL line, the equipment used and the sites we pass along or through. An exceptional architectural, heritage and industrial heritage, the famous BUSSEAU viaduct, the Château de CHANTEMILLE, the woodwork of the MOUTIER D’AHUN church and the AHUN coalfield, the pride of our département, will all be revealed on your return.

GO

– departure 15h06 from Felletin

– departure 15h21 from Aubusson

– arrival 3.51pm at Busseau sur Creuse

RETURN

– departure 16h25 from Busseau sur Creuse

– arrival 16:54 Aubusson

– arrival 5.10pm in Felletin

it is advisable to take the train at Felletin station to enjoy the entire route and the rich railway heritage.

– reservation essential (places limited)

– dogs allowed on leash

Viajará a bordo de un legendario vagón X 2844 o X 2907. A lo largo del trayecto, conocerá la historia de la línea BUSSEAU SUR CREUSE/USSEL, el material utilizado y los lugares por los que pasará. Un patrimonio arquitectónico, patrimonial e industrial excepcional, el famoso viaducto de BUSSEAU, el castillo de CHANTEMILLE, la carpintería de la iglesia de MOUTIER D’AHUN y la cuenca minera de AHUN, orgullo de nuestro departamento, le serán revelados a su regreso.

PARA

– salida a las 15.06 h de Felletin

– salida a las 15.21 h de Aubusson

– llegada a Busseau sur Creuse a las 15h51

REGRESO

– salida 16h25 de Busseau sur Creuse

– llegada 16h54 a Aubusson

– llegada 17h10 a Felletin

se recomienda tomar el tren en la estación de Felletin para disfrutar de todo el recorrido y del rico patrimonio ferroviario.

– imprescindible reservar (plazas limitadas)

– se admiten perros con correa

Sie werden an Bord eines legendären Triebwagens X 2844 oder X 2907 reisen. Während der Fahrt wird Ihnen die Geschichte der Strecke BUSSEAU SUR CREUSE/USSEL, des verwendeten Materials und der Orte, die Sie passieren oder durchfahren, erzählt. Ein außergewöhnliches architektonisches, kulturelles und industrielles Erbe, das berühmte Viadukt von BUSSEAU, das Schloss von CHANTEMILLE, die Holzvertäfelung der Kirche von MOUTIER D’AHUN und das Bergbaugebiet von AHUN, die den Stolz unseres Departements ausmachen, werden nach Ihrer Rückkehr keine Geheimnisse mehr haben.

HINWEG

– abfahrt 15:06 Uhr von Felletin

– abfahrt 15.21 Uhr von Aubusson

– ankunft 15:51 Uhr in Busseau sur Creuse

ZURÜCK

– abfahrt 16:25 Uhr von Busseau sur Creuse

– ankunft 16.54 Uhr in Aubusson

– ankunft 17:10 Uhr in Felletin

es wird empfohlen, den Zug am Bahnhof von Felletin zu nehmen, um die gesamte Strecke und das reiche Eisenbahnkulturerbe nutzen zu können.

– reservierung erforderlich (begrenzte Plätze)

– hunde an der leine erlaubt

