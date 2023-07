Autorail – Circulation exceptionnelle Avenue de la Gare Felletin, 11 juillet 2023, Felletin.

Felletin,Creuse

Vous voyagerez à bord d’un autorail mythique X 2844 ou X 2907 de Felletinj à Busseau sur Creuse et retour. Au cours du trajet, l’historique de la ligne BUSSEAU SUR CREUSE / USSEL, du matériel utilisé, des sites longés ou traversés vous seront contés. Un patrimoine architectural, patrimonial et industriel exceptionnel, le célèbre viaduc de BUSSEAU, le château de CHANTEMILLE, les boiseries de l’église du MOUTIER D’AHUN, le bassin minier d’AHUN qui font la fierté de notre département n’auront plus de secret à votre retour.

HORAIRES

– Départ 11h25 gare de Felletin

– Arrivée à 12h07 à Busseau sur Creuse

– Départ 13h05 de Busseau sur Creuse

– Arrivée 13h47 à Felletin

TARIFS

– 20€ plein tarif

– 10€ tarif réduit de 4 à 12 ans

Réservation exclusivement dans nos bureaux d’information touristique à Aubusson et Felletin.

2023-07-11 fin : 2023-07-11 13:47:00. EUR.

Avenue de la Gare

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



You’ll travel aboard a legendary X 2844 or X 2907 railcar from Felletinj to Busseau sur Creuse and back. Along the way, we’ll tell you all about the history of the BUSSEAU SUR CREUSE / USSEL line, the equipment used and the sites we’ve travelled along or through. An exceptional architectural, heritage and industrial heritage, the famous BUSSEAU viaduct, the Château de CHANTEMILLE, the woodwork of the MOUTIER D’AHUN church and the AHUN coalfield, the pride of our department, will all be revealed on your return.

SCHEDULE

– Depart Felletin station at 11:25 a.m

– Arrival at 12:07 pm in Busseau sur Creuse

– Departure 13h05 from Busseau sur Creuse

– Arrival 13h47 in Felletin

RATES

– 20? full fare

– 10? reduced fare 4 to 12 years old

Bookings only at our tourist information offices in Aubusson and Felletin

Viajará a bordo de un legendario automotor X 2844 o X 2907 de Felletinj a Busseau sur Creuse y viceversa. Durante el trayecto, conocerá la historia de la línea BUSSEAU SUR CREUSE / USSEL, el material utilizado y los lugares por los que pasará. Un patrimonio arquitectónico, patrimonial e industrial excepcional, el famoso viaducto de BUSSEAU, el castillo de CHANTEMILLE, la carpintería de la iglesia de MOUTIER D’AHUN y la cuenca carbonífera de AHUN, orgullo de nuestro departamento, le serán revelados a su regreso.

HORARIO

– Salida de la estación de Felletin a las 11.25 h

– Llegada a las 12.07 h a Busseau sur Creuse

– Salida de Busseau sur Creuse a las 13h05

– Llegada a las 13:47 a Felletin

PRECIOS

– tarifa completa de 20

– tarifa reducida de 10? para niños de 4 a 12 años

Reservas únicamente en nuestras oficinas de turismo de Aubusson y Felletin

Sie reisen an Bord eines legendären Triebwagens X 2844 oder X 2907 von Felletinj nach Busseau sur Creuse und zurück. Während der Fahrt werden Sie über die Geschichte der Strecke BUSSEAU SUR CREUSE / USSEL, das verwendete Material und die Orte, die Sie passieren oder durchfahren, informiert. Ein außergewöhnliches architektonisches, kulturelles und industrielles Erbe, das berühmte Viadukt von BUSSEAU, das Schloss CHANTEMILLE, die Holzvertäfelung der Kirche von MOUTIER D’AHUN und das Bergbaubecken von AHUN, die den Stolz unseres Departements ausmachen, werden nach Ihrer Rückkehr keine Geheimnisse mehr haben.

FAHRPLAN

– Abfahrt 11:25 Uhr am Bahnhof Felletin

– Ankunft um 12.07 Uhr in Busseau sur Creuse

– Abfahrt 13.05 Uhr in Busseau sur Creuse

– Ankunft 13:47 Uhr in Felletin

PREISE

– 20? voller Preis

– 10? ermäßigter Preis für Kinder von 4 bis 12 Jahren

Reservierung ausschließlich in unseren Touristeninformationsbüros in Aubusson und Felletin

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Aubusson-Felletin