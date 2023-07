AQUA TURTLE BALARUC (BATEAUX ÉLECTRIQUES SANS PERMIS, JET SKIS POUR ENFANTS, VÉLO SUR L’EAU & PADDLES GÉANTS 7 PLACES, PEDALOS) Avenue de la Gare Face au camping municipal Pech d’Ay Balaruc-les-Bains, 12 juillet 2023, Balaruc-les-Bains.

Balaruc-les-Bains,Hérault

Locations de jets et de bateaux électriques sans permis.

C’est un bateau sûr, insubmersible et silencieux. Il est accessible à tous les membres de la famille, des plus petits aux plus âgés. Chacun aura à cœur de pouvoir en être le capitaine.

Découvrez une autre façon de vous promener et profitez pleinement de l’étang de Thau et de sa biodiversité..

Avenue de la Gare

Face au camping municipal Pech d’Ay

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie



Rentals of jets and electric boats without a licence

It is a safe, unsinkable and silent boat. It is accessible to all members of the family, from the youngest to the oldest. Everyone will be eager to be its captain.

Discover another way to walk and enjoy the Thau Lagoon and its biodiversity.

Alquiler de jets y embarcaciones eléctricas sin licencia

Es un barco seguro, insumergible y silencioso. Es accesible para todos los miembros de la familia, desde los más pequeños hasta los mayores. Todo el mundo disfrutará siendo el capitán.

Descubra otra forma de pasear y disfrutar de la laguna de Thau y su biodiversidad.

Verleih von Elektro-Jets und -Booten ohne Führerschein

Es ist ein sicheres, unsinkbares und leises Boot. Es ist für alle Familienmitglieder zugänglich, von den Kleinsten bis zu den Ältesten. Jedem wird es am Herzen liegen, selbst der Kapitän sein zu können.

Entdecken Sie eine andere Art des Wanderns und genießen Sie den Étang de Thau und seine Artenvielfalt in vollen Zügen.

