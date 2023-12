♪♫ Jam Session Jazz Avenue de la Gare de l’Est Sens, 15 février 2024, Sens.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 18:30:00

fin : 2024-02-15

Le Conservatoire du Grand Sénonais en partenariat avec le Bar Restaurant le Kaktus vous invite à une Jam Session Jazz.

Le Jazz est à l’honneur, élèves et enseignants sont sur le pont.

Les familles se déplacent aussi et d’autres musiciens s’invitent à la fête.

Ambiance joyeuse, belle énergie partagée et accueil toujours souriant

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Avenue de la Gare de l’Est Bar Restaurant le Kaktus

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



