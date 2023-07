SOIRÉE MOULES FRITES Avenue de la Gare Cruzy, 6 août 2023, Cruzy.

Cruzy,Hérault

20h : Soirée Moules frites, verre de vin ou bière offert et ambiance musicale.

2023-08-06 20:00:00 fin : 2023-08-06 23:00:00. EUR.

Avenue de la Gare

Cruzy 34310 Hérault Occitanie



8 p.m.: Moules frites evening, complimentary glass of wine or beer and live music

20.00 h: Noche de mejillones y patatas fritas, copa de vino o cerveza gratis y música en directo

20 Uhr: Abend mit Moules Frites, ein Glas Wein oder Bier gratis und musikalische Untermalung

Mise à jour le 2023-07-10 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN