Cerizay s’expose Avenue de la Gare Cerizay, 14 octobre 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

Cerizay s’expose avec au programme:

Samedi 14 octobre :

Dès 9h, rendez-vous au Domaine de la Roche pour la cueillette des champignons en compagnie des membres de l’association « Mycologie et Nature » qui vous dira tout sur les champignons!

À partir de 14h au Domaine de la Roche, les expositions d’Arts et Loisirs du Bocage et Mycologie et Nature vous ouvrent leurs portes. Ateliers peinture et mosaïque pour les enfants, mais aussi démonstrations de sculpture et de peinture.

Dimanche 15 octobre :

De 10h à 12h et de 14h à 18h au Domaine de la Roche, venez découvrir les expositions de peinture, démonstrations de sculpture…, et les champignons!.

2023-10-14 fin : 2023-10-15 18:30:00. EUR.

Avenue de la Gare Domain de la Roche

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Cerizay exhibits with the program:

Saturday October 14 :

From 9am, meet at Domaine de la Roche for mushroom picking in the company of members of the « Mycologie et Nature » association, who will tell you all about mushrooms!

From 2pm at Domaine de la Roche, the exhibitions of Arts et Loisirs du Bocage and Mycologie et Nature open their doors to you. Painting and mosaic workshops for children, as well as sculpture and painting demonstrations.

Sunday, October 15 :

From 10am to 12pm and from 2pm to 6pm at Domaine de la Roche, come and discover painting exhibitions, sculpture demonstrations…, and mushrooms!

Cerizay protagoniza un programa de actos:

Sábado 14 de octubre :

A partir de las 9:00 h, acérquese al Domaine de la Roche para recoger setas en compañía de los miembros de la asociación « Mycologie et Nature », ¡que le contarán todo sobre las setas!

A partir de las 14:00 h, en el Domaine de la Roche, las exposiciones Arts et Loisirs du Bocage y Mycologie et Nature le abren sus puertas. Talleres de pintura y mosaico para niños, así como demostraciones de escultura y pintura.

Domingo 15 de octubre:

De 10:00 a 12:00 h y de 14:00 a 18:00 h en el Domaine de la Roche, venga a descubrir las exposiciones de pintura, las demostraciones de escultura…, ¡y las setas!

Cerizay stellt sich selbst aus mit auf dem Programm:

Samstag, 14. Oktober :

Ab 9 Uhr: Treffpunkt in der Domaine de la Roche zum Pilzesammeln mit den Mitgliedern des Vereins « Mycologie et Nature », die Ihnen alles über Pilze erzählen werden!

Ab 14 Uhr öffnen die Ausstellungen von Arts et Loisirs du Bocage und Mycologie et Nature auf der Domaine de la Roche ihre Türen für Sie. Es gibt Mal- und Mosaikworkshops für Kinder, aber auch Vorführungen von Bildhauerei und Malerei.

Sonntag, 15. Oktober :

Von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr in der Domaine de la Roche, entdecken Sie die Gemäldeausstellungen, Skulpturvorführungen… und die Pilze!

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Bocage Bressuirais