Espace EDF Odyssélec Avenue de la gare Bort-les-Orgues, 8 avril 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

Venez découvrir le barrage de Bort-les-Orgues, 4ème plus grande retenue de France. A travers notamment l’espace EDF Odyssèlec, scénomusée retraçant la vie du barrage de sa construction à aujourd’hui à travers un parcours ludique et pédagogique.

Grâce à cette visite, le barrage de Bort-les-Orgues n’aura plus de secret pour vous !.

Avenue de la gare

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Bort-les-Orgues dam, the 4th largest dam in France. Through the EDF Odyssèlec space, a scenomuseum retracing the life of the dam from its construction to today through a playful and educational course.

Thanks to this visit, the Bort-les-Orgues dam will no longer hold any secrets for you!

Venga a descubrir la presa de Bort-les-Orgues, la 4ª presa más grande de Francia. El espacio EDF Odyssèlec, un museo que recorre la vida de la presa desde su construcción hasta nuestros días a través de un recorrido lúdico y pedagógico.

Gracias a esta visita, ¡la presa de Bort-les-Orgues ya no tendrá secretos para usted!

Entdecken Sie den Staudamm von Bort-les-Orgues, den viertgrößten Stausee Frankreichs. Insbesondere durch den EDF-Bereich Odyssèlec, ein Szenomuseum, das das Leben des Staudamms von seinem Bau bis heute anhand eines spielerischen und pädagogischen Parcours nachzeichnet.

Dank dieser Besichtigung wird der Staudamm von Bort-les-Orgues kein Geheimnis mehr für Sie sein!

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze