Exposition de peinture Avenue de la Gare Beuvron-en-Auge, 31 juillet 2023, Beuvron-en-Auge.

Beuvron-en-Auge,Calvados

Les 3 artistes reviennent à Beuvron-en-Auge pour présenter leurs œuvres. Peintre aquarelliste, Martine Perreu-Schil utilise la technique mouillé sur mouillé, ses thèmes de prédilection sont les arbres et l’eau. Les fleurs, animaux et paysages de Geneviève Carioli sont également réalisés à l’aquarelle. Michèle Sala peint quant à elle à l’acrylique, favorisant les tons rouges et noirs pour des tableaux abstraits ouvrant au dialogue..

Vendredi 2023-07-31 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-06 19:00:00. .

Avenue de la Gare Salle des fêtes

Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie



The 3 artists return to Beuvron-en-Auge to present their work. Martine Perreu-Schil is a watercolor painter, using the wet-on-wet technique, and her favorite themes are trees and water. Geneviève Carioli’s flowers, animals and landscapes are also painted in watercolor. Michèle Sala paints with acrylics, favoring red and black tones for abstract paintings that open up a dialogue.

Los 3 artistas vuelven a Beuvron-en-Auge para presentar sus obras. Martine Perreu-Schil es una acuarelista que utiliza la técnica húmedo sobre húmedo. Sus temas preferidos son los árboles y el agua. Geneviève Carioli también pinta en acuarela flores, animales y paisajes. Michèle Sala pinta en acrílico, prefiriendo los tonos rojos y negros para cuadros abstractos que abren un diálogo.

Die drei Künstlerinnen kehren nach Beuvron-en-Auge zurück, um ihre Werke zu präsentieren. Die Aquarellmalerin Martine Perreu-Schil verwendet die Nass-in-Nass-Technik, ihre bevorzugten Themen sind Bäume und Wasser. Die Blumen, Tiere und Landschaften von Geneviève Carioli sind ebenfalls mit Aquarellfarben gemalt. Michèle Sala malt ihrerseits mit Acrylfarben und bevorzugt rote und schwarze Töne für ihre abstrakten Bilder, die den Dialog eröffnen.

