IN VINO BALLESTRAS Avenue de la Gare Albert Dubout Palavas-les-Flots, 9 juin 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

De 19h à 23h – Le parc du levant accueille IN VINO BALLESTRAS – Animations, stands, musique (vins AOC Languedoc et produits régionaux) – Tarif : Entrée libre (6 euros = 1 entrée pour un verre et deux tickets dégustations).

2023-06-09 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-09 23:00:00. .

Avenue de la Gare Albert Dubout

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



7pm to 11pm – Le parc du levant welcomes IN VINO BALLESTRAS – Entertainment, stalls, music (AOC Languedoc wines and regional products) – Price: Free admission (6 euros = 1 entry for a glass and two tasting tickets)

De 19:00 a 23:00 h – El Parc du Levant acoge IN VINO BALLESTRAS – Animación, puestos, música (vinos DOC Languedoc y productos regionales) – Precio: Entrada gratuita (6 euros = 1 entrada para una copa y dos tickets de degustación)

Von 19 bis 23 Uhr – Im Parc du levant findet IN VINO BALLESTRAS statt – Animationen, Stände, Musik (AOC Languedoc-Weine und regionale Produkte) – Tarif: Freier Eintritt (6 Euro = 1 Eintritt für ein Glas und zwei Verkostungstickets)

Mise à jour le 2023-05-27 par OT PALAVAS-LES-FLOTS