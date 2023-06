Dîner dansant & Spectacle de danse Polynésienne Avenue de la Gabre Gabarret, 1 juillet 2023, Gabarret.

Gabarret,Landes

Le temps d’une soirée laissez vous être envoûté par les saveurs et les danses de la Polynésie !

Au menu : Punch d’accueil / Poisson cru à la tahitienne / Porc cuit à la broche / Salade de pommes de terre et riz / Po’e banane / Café.

Il est possible d’assister au spectacle sans le repas..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . EUR.

Avenue de la Gabre Salle d’animation

Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine



Let yourself be enchanted by the flavors and dances of Polynesia!

Menu: Welcome punch / Tahitian-style raw fish / Spit-roasted pork / Potato and rice salad / Banana po’e / Coffee.

It is possible to attend the show without the meal.

Déjese seducir por los sabores y las danzas de la Polinesia

En el menú: Ponche de bienvenida / Pescado crudo al estilo tahitiano / Cerdo asado al espetón / Ensalada de patata y arroz / Po’e de plátano / Café.

Es posible asistir al espectáculo sin la comida.

Lassen Sie sich einen Abend lang von den Geschmäckern und Tänzen Polynesiens verzaubern!

Menü: Begrüßungspunsch / Roher Fisch auf tahitische Art / Gekochtes Schwein am Spieß / Kartoffelsalat und Reis / Po’e Banane / Kaffee.

Es ist möglich, die Show auch ohne das Essen zu besuchen.

