Conférence gesticulée Avenue de la Foire Saint-Branchs, 24 novembre 2023, Saint-Branchs.

Saint-Branchs,Indre-et-Loire

Dans cette conférence gesticulée, Anthony Pouliquen interroge sa trajectoire personnelle, de la découverte de sa classe sociale à la construction de son désir révolutionnaire..

Vendredi 2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 . .

Avenue de la Foire

Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



In this gesticulated lecture, Anthony Pouliquen examines his personal trajectory, from the discovery of his social class to the construction of his revolutionary desire.

En esta conferencia gesticulada, Anthony Pouliquen examina su trayectoria personal, desde el descubrimiento de su clase social hasta la construcción de su deseo revolucionario.

In diesem gestikulierten Vortrag hinterfragt Anthony Pouliquen seinen persönlichen Werdegang, von der Entdeckung seiner sozialen Klasse bis zum Aufbau seines revolutionären Wunsches.

