Théâtre amateur avenue de la foire Saint-Branchs, 22 octobre 2023, Saint-Branchs.

Saint-Branchs,Indre-et-Loire

La nouvelle pièce du Théâtre d’Azay sur Cher

Croûte que Coûte, une pièce de Jean-Pierre Mourice

Dans une maison de famille très stricte, les résidents tous aussi frappés les uns que les autres , dévoilent leur vraie nature quand la maitresse des lieux leur montre un tableau peint par un grand peintr.

Dimanche 2023-10-22 15:00:00 fin : 2023-10-22 . 8 EUR.

avenue de la foire

Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Théâtre d’Azay sur Cher’s new play

Croûte que Coûte, a play by Jean-Pierre Mourice

In a very strict family home, the residents, each as stricken as the next, reveal their true nature when the mistress of the house shows them a painting by a great painter

La nueva obra del Théâtre d’Azay sur Cher

Croûte que Coûte, una obra de Jean-Pierre Mourice

En un hogar familiar muy estricto, los residentes, cada uno tan afectado como el otro, revelan su verdadera naturaleza cuando la dueña de la casa les muestra un cuadro de un gran pintor

Das neue Stück des Theaters von Azay sur Cher

Croûte que Coûte, ein Stück von Jean-Pierre Mourice

In einem sehr strengen Familienhaus enthüllen die Bewohner ihre wahre Natur, als die Hausherrin ihnen ein Bild zeigt, das von einem großen Maler gemalt wurde

