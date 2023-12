Parc Loca’gonfle avenue de la Foire aux Vins Colmar, 24 février 2024, Colmar.

Colmar Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

Parc Loca’gonfle le plus grand parc de jeux gonflable indoor du Grand Est..

INTERDIT aux ENFANTS de PLUS de 1.55 METRES et 12 ans maximum

SOIREE SPECIALE ADULTE 18€ le 2 Mars à 19H30 UNIQUEMENT sur RESERVATION

Buvette et restauration sur place.

Baby parc pour les tous petits de 1 à 4 ans Châteaux, toboggans, carrousel, baby-foot humain, jeux en bois, trampoline, jeux sportifs, etc.… Les enfants handicapés sont aussi les bienvenus ! Possibilité d’accueillir les groupes périscolaires, centre de vacances ou autres.

EUR.

avenue de la Foire aux Vins

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



