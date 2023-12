Salon la magie des Minéraux avenue de la Foire aux Vins Colmar, 10 février 2024, Colmar.

Colmar Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-02-11 19:00:00

Salon européen des minéraux, créations et espace bien-être..

Salon européen des minéraux, créations et espace bien-être.

Découvertes pour tous les âges, pour toute la famille, les collectionneurs, les passionnés et amateurs. Minéraux du monde entier, bijoux de créateurs, litho. Egalement, troisième espace bien-être pour vous permettre de retrouver vos soins naturels, énergétiques ou sonores.

EUR.

avenue de la Foire aux Vins

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de tourisme de Colmar