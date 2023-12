Salon SF Connexion avenue de la Foire aux Vins Colmar, 3 février 2024, Colmar.

Colmar Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 10:00:00

fin : 2024-02-04 19:00:00

Venez retrouvez les héros de vos films et sagas préférés.

Salon régional de la science-fiction et des univers du fantastique organisé par Le 68ème Impérial. Venez retrouvez les héros de vos films et sagas préférés.

L’événement de science-fiction de référence dans le Grand Est. Plus de 10 000 m ² mêlant expositions, cosplayers, scènes animées, exposants pour vous faire vivre vos univers SF préférés (Star Wars, Marvel, DC Comics, Mad Max, Star Trek, Docteur Who et bien d’autres). Avec la présence exclusive de Dolph Lundgren et Richard Darbois, ainsi que de nombreux youtubeurs.

*possibilité de réserver une séance de dédicaces, un photoshoot ou un meet and greet avec Dolph Lundgren

avenue de la Foire aux Vins

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



