Comédie musicale : la reine de neiges avenue de la Foire aux Vins Colmar Catégories d’Évènement: Colmar

Haut-Rhin Comédie musicale : la reine de neiges avenue de la Foire aux Vins Colmar, 21 janvier 2024, Colmar. Colmar Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 15:00:00

fin : 2024-01-21 6 artistes sur scène en jouant la comédie et en chantant en direct les chansons préférées des enfants de « La Reine des Neiges »..

6 artistes sur scène en jouant la comédie et en chantant en direct les chansons préférées des enfants de « La Reine des Neiges ».

Comédie musicale de « la reine des Neiges » 6 artistes sur scène en jouant la comédie et en chantant en direct les chansons préférées des enfants de « La Reine des Neiges ». Les enfants et les parents seront émerveillés par la troupe « La Reine des glaces », Cosplay & Rôleplay du célèbre dessin animé. Effets spéciaux, mascotte du renne avec la charrette, décoration hivernale, participation avec les enfants, etc. EUR.

avenue de la Foire aux Vins

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-20 par Office de tourisme de Colmar Détails Catégories d’Évènement: Colmar, Haut-Rhin Autres Code postal 68000 Lieu avenue de la Foire aux Vins Adresse avenue de la Foire aux Vins Ville Colmar Departement Haut-Rhin Lieu Ville avenue de la Foire aux Vins Colmar Latitude 48.0997341210222 Longitude 7.35957354180298 latitude longitude 48.0997341210222;7.35957354180298

avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colmar/