Colmar Japan Pop Show avenue de la Foire aux Vins Colmar, 16 décembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Convention autour de la culture japonaise, de la pop culture, de la culture urbaine et plus largement des jeux vidéo, du manga, du cosplay, de la gastronomie, du tatouage et de la mode..

2023-12-16 fin : 2023-12-17 19:00:00. EUR.

avenue de la Foire aux Vins

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Convention focusing on Japanese culture, pop culture, urban culture and, more broadly, video games, manga, cosplay, gastronomy, tattooing and fashion.

Una convención centrada en la cultura japonesa, la cultura pop, la cultura urbana y, más ampliamente, los videojuegos, el manga, el cosplay, la gastronomía, el tatuaje y la moda.

Convention rund um die japanische Kultur, Popkultur, urbane Kultur und im weiteren Sinne Videospiele, Manga, Cosplay, Gastronomie, Tattoos und Mode.

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de tourisme de Colmar