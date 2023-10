Spectacle : c’est décidé je deviens une connasse! avenue de la Foire aux Vins Colmar, 9 décembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Dolorès est coincée, distinguée et timide mais aujourd’hui c’est décidé elle veut devenir une connasse! Elle compte bien entendu sur Alex un ami bourreau des cœurs….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 22:00:00. EUR.

avenue de la Foire aux Vins

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Dolorès is uptight, distinguished and shy, but today she’s decided she wants to be a bitch! Of course, she’s counting on her heartthrob friend Alex…

Dolorès es estirada, distinguida y tímida, ¡pero ahora ha decidido que quiere ser una zorra! Por supuesto, cuenta con su amigo Alex…

Dolores ist verklemmt, vornehm und schüchtern, aber heute hat sie sich entschieden, ein Arschloch zu werden! Sie zählt natürlich auf Alex, einen Freund und Herzensbrecher…

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de tourisme de Colmar