Festival du livre avenue de la Foire aux Vins Colmar, 25 novembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

La magie des mots, le plaisir de lire !.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

avenue de la Foire aux Vins

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



The magic of words, the pleasure of reading!

La magia de las palabras, el placer de la lectura

Die Magie der Worte, die Freude am Lesen!

