Repto terra expo Avenue de la Foire aux vins Colmar, 29 octobre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Amis passionnés de reptiles, ce salon est fait pour vous ! Bourse aux reptiles avec le Repto Terra Club.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 17:00:00. EUR.

Avenue de la Foire aux vins

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Reptile enthusiasts, this is the show for you! Reptile market with Repto Terra Club

Amantes de los reptiles, ¡esta es vuestra feria! Mercado de reptiles con el Club Repto Terra

Freunde, die sich für Reptilien begeistern, diese Messe ist genau das Richtige für Sie! Reptilienbörse mit dem Repto Terra Club

Mise à jour le 2023-09-23 par Office de tourisme de Colmar