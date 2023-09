Salon du chocolat avenue de la Foire aux Vins Colmar, 20 octobre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Pour 2023, c’est le 70ème anniversaire de la Route des Vins d’Alsace : des animations sont prévues autour de ce thème (notamment le concours des jeunes)..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 19:00:00. EUR.

avenue de la Foire aux Vins

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



In 2023, it’s the 70th anniversary of the Alsace Wine Route: events are planned around this theme (notably the youth competition).

En 2023 se celebrará el 70 aniversario de la Ruta del Vino de Alsacia, y se han previsto varios actos en torno a este tema (incluido un concurso para jóvenes).

Für 2023 ist das 70-jährige Jubiläum der Elsässischen Weinstraße geplant: Es sind Veranstaltungen zu diesem Thema vorgesehen (insbesondere der Jugendwettbewerb).

