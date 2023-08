Salon Aux Vignobles! avenue de la Foire aux Vins Colmar, 20 octobre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Les exposants vous attendent avec enthousiasme et fierté pour vous faire découvrir leurs richesses gastronomiques….

2023-10-20 fin : 2023-10-20 20:00:00. EUR.

avenue de la Foire aux Vins

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



The exhibitors are waiting for you with enthusiasm and pride to make you discover their gastronomic wealth…

Los expositores le esperan con entusiasmo y orgullo para que descubra sus tesoros gastronómicos…

Die Aussteller erwarten Sie mit Enthusiasmus und Stolz, um Ihnen ihre gastronomischen Reichtümer zu präsentieren…

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de tourisme de Colmar