Cantine populaire et projection « The Old Oak »

Drôme Cantine populaire et projection « The Old Oak » Avenue de la DIvision du Texas Die, 22 novembre 2023, Die. Die,Drôme 17h-19h : cuisine collective. 19h: cantine populaire à prix libre, organisée par les Popotes et les associations d’accueil/ les associations d’accueil et de solidarité de Die. 20h30: présentation des associations présentes, du festival Migrant’scéne..

2023-11-22 17:00:00 fin : 2023-11-22 23:00:00

Avenue de la DIvision du Texas Cinéma Le Pestel

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



5pm-7pm: collective cooking. 7pm: free canteen, organized by Les Popotes and Die's welcome and solidarity associations. 8:30pm: presentation of the associations and the Migrant'scéne festival. 17.00-19.00: cocina colectiva. 19.00 h: cantina gratuita, organizada por Les Popotes y las asociaciones de acogida y solidaridad Die. 20.30 h: presentación de las asociaciones presentes y del festival Migrant'scéne. 17:00-19:00 Uhr: Gemeinsames Kochen. 19 Uhr: Volkskantine zu freien Preisen, organisiert von Les Popotes und den Aufnahmevereinen / Aufnahme- und Solidaritätsvereinen von Die. 20:30 Uhr: Vorstellung der anwesenden Vereine und des Festivals Migrant'scéne.

