Soirée tennis de table Avenue de la Divette Cabourg, 24 octobre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

En famille ou entre amis, c’est le moment de vous challenger lors de ces soirées !

Dès 8 ans. Inscriptions sur place..

2023-10-24 18:00:00 fin : 2023-10-24 20:00:00. .

Avenue de la Divette Gymnase de la Divette

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Whether you’re with family or friends, it’s time to challenge yourselves!

Ages 8 and up. Registration on site.

En familia o con amigos, ¡ahora es el momento de ponerse a prueba en estas fiestas!

A partir de 8 años. Inscripción in situ.

Ob mit der Familie oder mit Freunden, an diesen Abenden können Sie sich gegenseitig herausfordern!

Ab 8 Jahren. Anmeldungen vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité