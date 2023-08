Journée des associations Avenue de la Divette Cabourg, 2 septembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Venez à la rencontre des associations pour découvrir les possibilités d’activités et/ou d’initiatives bénévoles pour l’année 2023 – 2024 !

De nombreuses associations locales animeront la journée autour de démonstrations, initiations et ateliers.

Restauration sur place..

2023-09-02 10:00:00 fin : 2023-09-02 18:00:00. .

Avenue de la Divette CABOURG 1901 ET GYMNASE

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Come and meet the associations to discover the possibilities of activities and/or volunteer initiatives for the year 2023 – 2024!

Numerous local associations will be hosting demonstrations, initiations and workshops throughout the day.

Catering on site.

Venga a reunirse con las asociaciones para conocer las posibilidades de actividades y/o iniciativas voluntarias para 2023 – 2024

Muchas asociaciones locales organizarán demostraciones, presentaciones y talleres a lo largo del día.

Catering in situ.

Treffen Sie sich mit den Vereinen, um die Möglichkeiten für freiwillige Aktivitäten und/oder Initiativen für das Jahr 2023 – 2024 zu entdecken!

Zahlreiche lokale Vereine werden den Tag mit Vorführungen, Einführungen und Workshops beleben.

Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-19 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité