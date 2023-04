Marché hebdomadaire de Parignargues Avenue de la Croix, 1 janvier 2023, Parignargues.

Tous les Mercredis. Le petit marché a lieu dans le centre du village..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Avenue de la Croix

Parignargues 30730 Gard Occitanie



Every Wednesday. The small market takes place in the center of the village.

Todos los miércoles. El pequeño mercado tiene lugar en el centro del pueblo.

Jeden Mittwoch. Der kleine Markt findet im Zentrum des Dorfes statt.

