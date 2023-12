Soirée années 80 Avenue de la Crau Istres, 9 février 2024, Istres.

Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 19:00:00

fin : 2024-02-09 02:00:00

1ère Édition de la Soirée Caritative « BACK TO THE 80’S » au profit de l’association WINGS AND HOPE à la salle de La Grange d’Entressen.

Les bénéfices de la soirée serviront à acquérir du matériels médicales neufs à destinations de dispensaires maternités.



Restauration sur place avec le traiteur Chez Jojo qui viendra avec son brasero géant.



DJ SPOON ET RIKARDO pour vous faire danser.





WINGS AND HOPE est une association à but non lucratif, dynamique qui a mis en place un vrai projet humanitaire avec en ligne de mire leur participation au 40ème Rallye aérien Toulouse-Saint Louis

.

Avenue de la Crau La Grange Entressen

Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



