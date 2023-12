Balthazar le magicien et Momo le clown Avenue de la Crau Istres, 16 décembre 2023, Istres.

Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 16:00:00

fin : 2023-12-16 18:30:00

Spectacle jeune public à la Grange d’Entressen ! Un grand show 100% récréatif basé sur le rire, ponctué de gags et d’instants magique..

Balthazar le magicien et Momo le clown, c’est de la dynamite pour vous faire exploser de rire !

Leur expérience, leur talent, leur sympathie font participer le public dans la salle et sur scène où une dizaine d’enfants auront le plaisir de participer à nos numéros.



Pour la plus grande joie des enfants, magie, clowns et ventriloquie s’enchaînent jusqu’à un très beau final





Les places sont gratuites ,la distribution se fera du mardi au jeudi début le mardi 5 décembre 2023 à la salle La Grange 13118 ENTRESSEN de 9h30 à 11h00 et de 16h à 18h

Avenue de la Crau La Grange Entressen

Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme d’Istres