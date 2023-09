Marché de Noël à Entressen Avenue de la Crau Istres, 10 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

64 exposants et artisans vous attendent à la Grange pour le traditionnel marché de Noël organisé par le comité des fêtes d’Entressen..

2023-12-10 09:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Avenue de la Crau La Grange Entressen

Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



64 exhibitors and craftsmen await you at the Grange for the traditional Christmas market organized by the Entressen festival committee.

64 expositores y artesanos te esperan en el Grange para el tradicional mercado navideño organizado por el comité de fiestas de Entressen.

64 Aussteller und Kunsthandwerker erwarten Sie in La Grange zum traditionellen Weihnachtsmarkt, der vom Festkomitee von Entressen organisiert wird.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme d’Istres