Théâtre d’humour : Les parents viennent de Mars Avenue de la Crau Istres, 25 novembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Théâtre d’humour « Les parents viennent de Mars » à la Grange d’Entressen proposé par le Centre Social et D’animation Pierre Miallet..

2023-11-25 21:03:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

Avenue de la Crau La Grange Entressen

Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Comedy theater « Les parents viennent de Mars » at the Grange d’Entressen, proposed by the Centre Social et D’animation Pierre Miallet.

Obra de comedia « Les parents viennent de Mars » en la Grange d’Entressen, organizada por el Centre Social et D’animation Pierre Miallet.

Humortheater « Les parents viennent de Mars » in der Grange d’Entressen, angeboten vom Centre Social et D’animation Pierre Miallet.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme d’Istres