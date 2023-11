Loto du Club Taurin d’Entressen Avenue de la Crau Istres, 19 novembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Tentez de remporter un carton plein au grand loto du club taurin d’Entressen.

2023-11-19 15:00:00

Avenue de la Crau La Grange Entressen

Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Try your luck at the Entressen bullfighting club’s big lottery!

Pruebe suerte en la gran lotería del club taurino de Entressen

Versuchen Sie, beim großen Lotto des Stierkampfclubs von Entressen eine volle Kiste zu gewinnen

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme d’Istres