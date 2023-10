Soirée au profit du téléthon Avenue de la Crau Istres, 18 novembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Soirée caritative au profit du téléthon à la Grange d’Entressen..

2023-11-18 19:30:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Avenue de la Crau La Grange Entressen

Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Charity evening in aid of the Telethon at the Grange d’Entressen.

Velada benéfica a favor del Teletón en el Grange d’Entressen.

Wohltätigkeitsabend zu Gunsten des Telethon in der Scheune von Entressen.

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de Tourisme d’Istres